Abana ve Bozkurt'ta trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında trafik denetimleri yapıldı.

İki ilçe sınırındaki 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nda jandarma ve polis ekiplerince ortak gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyulması noktasında sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Uygulama noktasını ziyaret eden Abana Kaymakamı ve Bozkurt Kaymakam Vekili Salih Ağar, sürücülerin bayramını tebrik ederek kurallar hakkında araçtakilere bilgi verdi.

Trafiğin, kurallarla daha güvenli ve huzurlu olduğuna dikkati çeken Ağar, "Ramazan Bayramı arifesindeyiz. Memleketinize hepiniz hoş geldiniz. Yalnızca bayram süresince değil trafikte olduğunuz her an kurallara uymanızı istiyoruz. Sizin ve sevdiklerinizin hayatı bizim için çok değerli. Bu hassasiyetle hareket ederek yolunuzun açık olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağar, sürücülere bilgilendirici broşürleri takdim ederek, uygulamaların bayram boyunca ilçelerin giriş ve çıkışlarında yoğun bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.