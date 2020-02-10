Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı (2) - Son Dakika

Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı (2)
6 saat önce
Kar temizleme çalışmasından görüntüler Abant'tan görüntüler Gelen ziyaretçilerden görüntüler BOLU - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na, yoğun kar yağışının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Kar temizleme çalışmasından görüntüler
Abant'tan görüntüler
Gelen ziyaretçilerden görüntüler BOLU - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na, yoğun kar yağışının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
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