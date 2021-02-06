Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi - Son Dakika
Üye Girişi

Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

06.02.2021 15:24
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Otellerde kalan tatilcilerin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, yalnızca yabancı turistler Abant'a girebildi.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi. Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi. Abant'a yalnızca yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkardı. Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Mardin Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek Mardin Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek Antik ve modern yaşamın iç içe olduğu Side'de gezi güzergahı oluşturuluyor Antik ve modern yaşamın iç içe olduğu Side'de gezi güzergahı oluşturuluyor Geleceğe aktarılan mirasın temsilcisi Mehmet Başsav 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor Geleceğe aktarılan mirasın temsilcisi Mehmet Başsav 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

Batı Karadeniz, Turizm, Abant, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Kalecilere sürpriz yasak! Futbola resmen yeni bir kural eklendi
16:19 Hareketli saatler! HÜDA PAR seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldı
16:13 Son Dakika: HÜDA PAR seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldı
16:14 Esra Ezmeci, "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?" sorusunu yanıtladı: Öyle bir şey yok
16:12 Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nda!
16:08 Esra Ezmeci'den "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?" sorusuna cevap: Öyle bir şey yok
16:06 Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
16:05 Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinin masasına gidip olay çıkarmıştı! Burak Deniz'in kavga görüntüsü çıktı
15:42 Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi, olumsuz yanıt alınca TBMM'de konuştu
15:39 Körili tavuk, başlarına bela açtı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı futbolcu kadro dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 16:36:19. #1.13#
SON DAKİKA: Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement