Abant'a yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını - Son Dakika
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Abant'a yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını

6 saat önce

BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, sömestir tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Abant'a yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını, System.String[]

BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, sömestir tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzü bulurken, günübirlik tatilciler de karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Abant Tabiat Parkı sömestir tatilinde tatilcilerin gözdesi oldu. Tabiat parkı ile çevresinde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte Abant dolup taştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı büyüleyici doğada yürüyüp, faytonlarla gezdi. Tatilcilerin bazıları da karlı kaplı tepelerden kaymanın heyecanını yaşadı. Tatilciler, köylüler tarafından hazırlanan pistte şambrellerle kaydı. Bir hayli dik ve kıvrımlı pistte hızla kayan tatilciler büyük keyif yaşadı. Özellikle şehir dışından gelen tatilciler Abant'a hayran kaldıklarını söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:22 Kaynak: DHA
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