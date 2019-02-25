Abant'a Yoğun İlgi
24 dakika önce
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim başka güzelliğe bürünen Abant, yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, ata, faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, piknik alanlarında piknik yaparak, şambriyellerle kayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek, tatillerinin keyfini çıkarttı.
Bazı tatilciler ise buz tutan göl üzerine çıkarak, fotoğraf çekmeye çalıştı. Buz tutan gölün üzerinde yatan ve zıplayan kişiler bölgeye gelen jandarma ekiplerinin uyarısı üzerine gölün kenarına geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:41 Kaynak: AA
Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa
Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek
Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor
Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı