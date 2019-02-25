Son Dakika Haberleri: Abant'a Yoğun İlgi

Abant'a Yoğun İlgi

24 dakika önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

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Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim başka güzelliğe bürünen Abant, yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, ata, faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, piknik alanlarında piknik yaparak, şambriyellerle kayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek, tatillerinin keyfini çıkarttı.

Bazı tatilciler ise buz tutan göl üzerine çıkarak, fotoğraf çekmeye çalıştı. Buz tutan gölün üzerinde yatan ve zıplayan kişiler bölgeye gelen jandarma ekiplerinin uyarısı üzerine gölün kenarına geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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