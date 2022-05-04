Abant bayram tatilinde doğaseverlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
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Abant bayram tatilinde doğaseverlerin uğrak noktası oldu

04.05.2022 17:36
Abant bayram tatilinde doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Abant'a, bayram tatilinde yerli ve yabancılar yoğun ilgi gösteriyor.

Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik gezi ve konaklamak için Abant'ı tercih eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytona binerek, balık tutarak, piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Öte yandan bölgede sis nedeniyle göl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu. Sis altındaki göl dronla görüntülendi.

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Ramazan Bayramı, Bayram, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abant bayram tatilinde doğaseverlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika


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