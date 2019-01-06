Son Dakika Haberleri: Abant Gölü Kısmen Buz Tuttu

Abant Gölü Kısmen Buz Tuttu

34 dakika önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Abant Gölü Kısmen Buz Tuttu, System.String[]
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.


Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye kadar düşmesinin ardından, tabiat parkında bulunan gölün büyük bölümü dondu.


Abant'ta görev yapan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcileri gölün buz tutan kısımlarına çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Abant'ta, kar kalınlığı yarım metreyi geçti.


Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp faytona ve ata bindi. Piknik yapan tatilciler, karda keyifli vakit geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Kar, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Güncel
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