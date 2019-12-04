Son Dakika Haberleri: Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu - Son Dakika

Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

6 saat önce

Bolu'da Abant Tabiat Parkı'na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu.

Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu, System.String[]

Bolu'da Abant Tabiat Parkı'na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu. Tatilciler, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yüzerek kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, tatil için Abant Tabiat Parkı'na gelen Arzu Doğan ve Mesut Yılmaz, göl çevresinde araçlarıyla seyir halindeyken kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil Abant Gölü'ne uçtu. Sürücü Arzu Doğan ve araçta yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz, bir kısmı suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya kadar yüzdü.


Kazadan yara almadan kurtulan Doğan ve Yılmaz, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ısınmaları için Tabiat Parkı'nda bulunan karakola götürüldü.


Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıcın göle girerek halat bağladığı otomobil çekici yardımıyla gölden çıkarıldı. - BOLU

Mesut Yılmaz, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
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