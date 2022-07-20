Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı

20.07.2022 09:40
Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı

BOLU'daki Abant Milli Parkı'nda at ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı.

BOLU'daki Abant Milli Parkı'nda at ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kararının ardından faaliyetlerini milli parkın yakınlarındaki Örencik Yaylası'na kaydıran faytoncular iş yapamaz hale geldi.

Bolu'nun doğa harikası, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, Cumhurbaşkanı kararı ile tabiat parkı statüsünden milli park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı. At ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı. Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 at ve fayton sahibine bildirildi. Karara gerekçe olarak, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gösterildi. Faytonlar ve atlar, Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası'na kaydırıldı. Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada faytoncular iş yapamaz hale geldi. Abant Gölü'nün giriş ve çıkış noktalarında görevli jandarma ekipleri, faytoncuları Abant Gölü çevresine sokmadı.

'YAYLAYA GELEN OLMUYOR' 30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, atların bedellerinin kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Bizi dün çıkardılar. Abant'ta 30 senedir yaptığımız faytonculuğu yapamazsınız dediler. Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası'nı bilen yok. Bu at ve fayton Abant'ın simgesiydi. Gerekçe olarak kirlilik ve atların fazlalığı dediler. Bir düzenleme getirselerdi, biz uyardık ama yapmadılar. Pandemi öncesi sözleşmemiz bitmişti. Sözleşme de olmayınca çıkardılar. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. Biz bunları aldık. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz. Burada elektrikli araç olmaz. Alt yapı yok. Burası hep kış. Az bir yaz oluyor. Araç bile gitmez Abant'a." dedi. 'YA ATLARIN PARASINI ÖDESİNLER, YA BİZE İŞ VERSİNLER'

Faytoncu Ahmet Karagöz de bir çözüm bulunmasını istediğini belirterek, "Yaylaya geldik kimse yok. Müşteri de gelmiyor. Misafirler at ve fayton istiyor. Bizi göl çevresine sokmuyorlar. Kime ne zararımız oldu. Kimseye bir yanlış laf söylemedik. ya atlarımızın parası ödesinler ya bize iş versinler ya da çalışmamıza izin versinler" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama Sakaryaspor'un genç oyuncusu Berkay Kurubacak'ın şampiyonluk hayali var Sakaryaspor'un genç oyuncusu Berkay Kurubacak'ın şampiyonluk hayali var
Kaynak: DHA

Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
08:15 Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı
07:56 Anne, uyuyan bebeğini bagaja koydu, aracın kapısı açılınca 1 yaşındaki bebek feci şekilde hayatını kaybetti
07:45 Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz aylarda evlendiğini açıkladı
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 09:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement