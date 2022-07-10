Her bayramda binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Milli Parkı, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA

Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor - Son Dakika

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