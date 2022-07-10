Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor - Son Dakika
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Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor

10.07.2022 15:36

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, bölgede etkili olan sağanak yüzünden en sakin bayram günlerini yaşıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, bölgede etkili olan sağanak yüzünden en sakin bayram günlerini yaşıyor.

Her bayramda binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Milli Parkı, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Parka günübirlik gelenler, yağmura rağmen göl çevresinde yürüdü, kamelyalarda piknik yaparak ata bindi.

Abant'taki otellerde konaklayan misafirlerin çok fazla dışarı çıkmadıkları görüldü.

Sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında hissediliyor.

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Abant, bu bayram boş kaldı Abant, bu bayram boş kaldı Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek
Kaynak: AA

Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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