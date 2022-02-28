Abant'ta "4x4 Dünyası Kış Kampı" sona erdi - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı bölgesindeki yaylalarda gerçekleştirilen "4x4 Dünyası Kış Kampı" tamamlandı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü'nün (BOLOFF) ev sahipliğinde Örencik, Pelitözü ve Çepni yaylalarında düzenlenen kamp 3 gün sürdü.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda yapılan etkinliklere, değişik illerden yaklaşık 300 araç ve 1500 kişi katıldı.

Kulüp Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, kampın çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "4x4 dünyası olarak 3 gün değişik illerden gelen konuklarla misafirlerimizi ağırladık. Güzel etkinlik oldu. Karavan, araç üstü ve çadır olarak aile ortamında gece ve gündüz çeşitli etkinlikler yaptık." diye konuştu.