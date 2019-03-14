Son Dakika Haberleri: Abant'ta "Acil Durum ve Yangın" Tatbikatı

Abant'ta "Acil Durum ve Yangın" Tatbikatı

1 saat önce

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde, "Acil Durum ve Yangın" tatbikatı yapıldı.

Abant'ta
Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde, "Acil Durum ve Yangın" tatbikatı yapıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak otel çalışanlarına bir afet ve yangın durumunda neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Senaryo gereği yangın çıkan otelde tahliye çalışması yapıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta yangın alarmının çalınması üzerine otel çalışanları, binadan çıkarak toplanma bölgesinde toplandılar.

Bir otel çalışanının binadan çıkmadığını fark eden yetkililer, bina içine girerek içeride mahsur kalan çalışanı dışarı çıkarttılar.

Otelin boşaltılmasının ardından, çalışanlara yangın söndürme eğitimi verildi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, her an bir afet ya da deprem durumuna hazır olunması gerektiğini ifade eden Otel Müdürü Murat Acar, "Tatbikatları biz dönem dönem yapmaktayız. Hem personelimizin hem müşterilerimizin uyanık olmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:44 Kaynak: AA

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