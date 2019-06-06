Son Dakika Haberleri: Abant'ta bayram yoğunluğu
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Abant'ta bayram yoğunluğu

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na yoğun ilgi gösterdi.

Abant'ta bayram yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na yoğun ilgi gösterdi.
Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Abant Tabiat Parkı'na geldi. Yoğun ilgiden dolayı tabiat parkının girişiyle içinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Abant'ı tercih eden tatilciler, bölgede bulunan piknik alanlarında mangal yakıp piknik yaptı, göl kenarında bulunan iskelelerden manzaranın keyfini çıkarttı, at, fayton ve bisikletle göl turu atıp, hatıra fotoğrafı çekti.
İstanbul'dan bayram tatili için Abant'a gelen Hüseyin Şahin, yoğun kalabalık ve stresten uzaklaşmak için Abant'a geldiğini ifade ederek, "Burada kamp yaptık. Burası çok muhteşem bir tabiat alanı. Her yer yeşillik. İstanbul'da böyle güzellikleri bulamıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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