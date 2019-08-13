Son Dakika Haberleri: Abant'ta bayram yoğunluğu - BOLU
Son Dakika Güncel Haber

Abant'ta bayram yoğunluğu - BOLU

1 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu.
İstanbul-Ankara arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'a, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Göl çevresinde de tatilciler yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek ve piknik yapacak alan bulmakta zorlandı.
Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Günübirlik gezi ve konaklamak için Abant'ı tercih eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytona binerek, balık tutarak, piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



La Casa de Papel karikatürü, sansürcülükle suçlanan RTÜK Başkanı'nı da güldürdü
Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti Vodafone Park'ta tarihe geçecek Hakem Stephanie Frappart'tan gençlere öğütler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 15:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abant'ta bayram yoğunluğu - BOLU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]