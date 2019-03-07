Abant'ta Çiğdemler Çiçek Açtı - Bolu

Karların erimesiyle birlikte doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat
Parkı'da çiğdemler bahara merhaba dedi.
Havaların ısınmaya başlaması ve sağanakları etkili olmasıyla birlikte tabiat parkı ve çevresinde bulunan Örencik
, Samat, Sarıyer
, Cepni ve Alpagut
yaylarında sarı, mor ve pembe çiğdemler çiçek açtı.
Çiğdemlerin açmasıyla birlikte Abant ve yaylaları bir başka güzelliğe büründü.
Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen yerli ve yabancı tatilciler, Abant'ın büyüleyen güzelliğini fotoğraflayarak, göl ve yaylalarda yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı. Bursa Nilüfer
ilçesinde gelen Metin ve Perran Sırt çifti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğal güzelliği karşısında hayran kaldıklarını, tabiat parkına doğa ve dinlenmek için geldiklerini söyledi.