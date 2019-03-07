Son Dakika Haberleri: Abant'ta Çiğdemler Çiçek Açtı - Bolu

Abant'ta Çiğdemler Çiçek Açtı - Bolu

1 saat önce

Karların erimesiyle birlikte doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'da çiğdemler bahara merhaba dedi.

Karların erimesiyle birlikte doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'da çiğdemler bahara merhaba dedi.

Havaların ısınmaya başlaması ve sağanakları etkili olmasıyla birlikte tabiat parkı ve çevresinde bulunan Örencik, Samat, Sarıyer, Cepni ve Alpagut yaylarında sarı, mor ve pembe çiğdemler çiçek açtı.

Çiğdemlerin açmasıyla birlikte Abant ve yaylaları bir başka güzelliğe büründü.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen yerli ve yabancı tatilciler, Abant'ın büyüleyen güzelliğini fotoğraflayarak, göl ve yaylalarda yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı.

Bursa Nilüfer ilçesinde gelen Metin ve Perran Sırt çifti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğal güzelliği karşısında hayran kaldıklarını, tabiat parkına doğa ve dinlenmek için geldiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Sarıyer, Örencik, Güncel
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