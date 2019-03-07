Son Dakika Haberleri: Abant'ta Doğa Uyanmaya Başladı

Abant'ta Doğa Uyanmaya Başladı

1 saat önce

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, karların erimesiyle doğa uyanmaya başladı.

Abant'ta Doğa Uyanmaya Başladı, System.String[]
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, karların erimesiyle doğa uyanmaya başladı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla tabiat parkı ve çevresinde bulunan Örencik, Samat, Sarıyer, Cepni ve Alpagut yaylarında, sarı, mor ve pembe çiğdemler çiçek açtı.

Çiğdemlerin açmasıyla Abant ve yaylaları, bir başka güzelliğe büründü.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen yerli ve yabancı turistler, Abant'ın büyüleyen güzelliğini fotoğraflayıp göl çevresi ve yaylalarda yürüyüş yaptı. Ata ve faytona binen turistler, piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinden gelen Metin ve Perran Sırt çifti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğal güzelliğine hayran kaldıklarını, tabiat parkına dinlenmek için geldiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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