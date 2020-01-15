Abant'ta eğlenceli kış tatili - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Abant Tabiat Parkı, kış mevsiminde doğa tutkunlarının yanı sıra kayarak vakit geçirmek isteyen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin sayılı doğa turizm noktalarından biri olan Abant, yılın dört mevsimi binlerce tatilciyi ağırlıyor.

Yaz aylarında gelen tatilcilerin göl çevresinde at ve faytonlarla gezinti yaptığı, piknik alanlarında mangal yaktığı Abant, sonbaharda ise doğa tutkunları ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı oluyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Abant'ın çevresindeki kartpostallık görüntüler oluşan çam ve köknar ormanları arasındaki bölgede bulunan yamaçlarda köylüler tarafından kızak pistleri hazırlandı.

Tabiat parkı sınırları içinde yer alan Örencik köyü yaylasında, köy kooperatifinin öncülüğünde oluşturulan pistlere gelen tatilciler, doyasıya eğlenmenin tadına varıyor.

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki pistlerde şambrellerden hazırlanan "şişme botlar"la kayan vatandaşlar, keyifli bir kış tatili geçiriyor.

Bazı tatilciler ise eğlenceli anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

"Talepler çok olduğu için yetişemiyoruz"

Örencik Köyü Muhtarı ve Köy Kooperatifi Başkanı İdris Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın dört mevsim çok güzel olduğunu ifade ederek, kış mevsiminde hazırladıkları piste Türkiye'nin her yerinden yüzlerce tatilcinin geldiğini söyledi.

Hafta sonları günde en az 500-600 kişiyi ağırladıklarını anlatan Balta, Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin geldiğini, talep çok olduğu için yetişemediklerini belirtti.

Balta, 200 botları olduğunu, 3-4 köy bir araya gelip pistler oluşturduklarını anlattı.

Yaklaşık 1,5-2 ay süren kış sezonunu en iyi şekilde değerlendirerek, Abant'a gelen tatilcilere alternatif bir eğlence sunduklarını da dile getiren Balta, "Şambrelle kaymak çocuklar için çok güzel bir eğlence çeşidi. Burada 25 kişilik ekibimizle, gelen vatandaşların hoş vakit geçirmesini sağlıyoruz. Sobamız sürekli yanıyor, çay ve salep servisiyle sucuk ekmek ikramımız da var." şeklinde konuştu.

Geçen seneye göre bu sene daha çok ilgi olduğunu belirten Balta, özelikle yılbaşında yaşadıkları yoğunluğun bir benzerini yarıyıl tatilinde de beklediklerini kaydetti.

"Şambrelle kaymak çok heyecanlı"

Abant'a Bursa'dan gelen Sıdıka Cesur ise Abant'ın çok güzel olduğunu belirtti.

Cesur, Abant'ta kaymanın çok eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Bursa'dan geldik. Abant'ın dağlarını merak ediyorduk. Aslında Uludağ'a çok yakınız ama burayı tercih ettik. Çok eğlenceli. Doğal bir ortam var. Herkesi bekleriz." diye konuştu.

Şambrelle yamaçtan aşağıya kaymanın çok güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Cesur, "Şambrelle kaymak çok heyecanlı." dedi.