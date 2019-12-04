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Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

6 saat önce

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, System.String[]

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, tabiat parkındaki göl çevresinde kullandığı otomobille gezen Arzu D, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Göle doğru kayarak suya gömülen otomobildeki sürücüyle yanındaki arkadaşı, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya geldi.

Arzu D. ve arkadaşı daha sonra jandarma ekipleriyle tatilcilerden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Arzu D. ve arkadaşını araçlarına alarak ısınmalarını sağladı.

Suya gömülü haldeki otomobil, olay yerine getirilen çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Jandarma, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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