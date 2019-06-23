Son Dakika Haberleri: Abant'ta hafta sonu yoğunluğu - BOLU
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Abant'ta hafta sonu yoğunluğu - BOLU

1 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.
İstanbul ile Ankara arasında yer alan ve Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, hafta sonu yurt içinden ve yurt dışından gelen tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler tatillerinin keyfini, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisikletle göl çevresinde tur atarak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek çıkarttı.
Bazı tatilciler ise tabiat parkı girişinde bulunan köylü pazarından yöresel ürünler satın aldı.
Jandarma ekipleri de tabiat parkı girişinde ve göl çevresinde kontroller yaptı.
Abant'ta hafta sonu yoğunluğu - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:07 Kaynak: AA
Ankara, İstanbul, Bolu, Kültür Sanat
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