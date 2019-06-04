Son Dakika Haberleri: Abant'ta jandarmadan bayram uygulaması
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Abant'ta jandarmadan bayram uygulaması

1 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Abant'ta jandarmadan bayram uygulaması, System.String[]
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Bolu İl jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlere devam ediyor.
Tabiat parkına gelen tatilcilere iyi bayramlar dileyen jandarma ekipleri, daha sonra rutin kontrollerini gerçekleştirdi.
Ekiplerin bayram tatili süresince tabiat parkı içinde motorlu, atlı ve yaya ekipleri ile denetim ve kontrollerine devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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