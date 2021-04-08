Abant'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Açıklamada, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Mili Parkı ve kent genelindeki denetim faaliyetlerinin jandarma ekipleriyle koordineli şekilde devam edeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Abant Tabiat Parkı'nda av koruma kontrol faaliyeti yapıldığı belirtildi.

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