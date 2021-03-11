Abant'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Abant'ta kar yağışı etkili oluyor

11.03.2021 11:19

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Abant'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. lan yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Gölün çevresinde bulunan ağaçlar ve tepeler ise tamamen beyaza büründü. Tabiat parkına gelen tatilciler mart ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

-Abant Gölünün yüzeyi dondu

Öte yandan Abant bölgesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Abant Gölü'nün yüzeyi de dondu.

Kar yağışı ve donan göl eşsiz bir manzara oluşmasına neden oldu.

Abant'a arkadaşları ile birlikte kamp yapmak için geldiklerini söyleyen İlker Kölgelikaya, Yedigöller ve Düze Samandere Şelalesinin ardından Abant'a geldiklerini belirtti.

Abant'a daha öncede bir bahar ayında geldiğini dile getiren Kölgelikaya, "Daha önce geldiğimde kar yoktu. Karla daha farklı oluyor. Bayağı soğuk oluyor. Ama kamp için geldiğimiz için hazırlıklıydık, sorun yaşamadık. Burası normal zamanda çok kalabalık oluyor. Şu an sakin olması ve doğa ile baş başa olmak daha güzel. Bu insana zevk veriyor. Kış tatili yaza nazaran çok daha güzel geçiyor." şeklinde konuştu.

Kölgelikaya, herkesin Abant'ı görmesi gerektiğini de ifade ederek, "Bu bölge ve birçok bölgeye normal sezonlarının dışında gitmelerini tavsiye ederim. Abant normalde çok güzel bir yer. Ama maalesef kalabalık olduğu zaman zevkini alamıyorsunuz. Herkese yaza nazaran kışın gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir yer. Şu an buradaki manzara eşsiz." dedi.

Abant'ta kar yağışı etkili oluyor
Abant'ta kar yağışı etkili oluyor
Abant'ta kar yağışı etkili oluyor
Abant'ta kar yağışı etkili oluyor

Abant, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abant'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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