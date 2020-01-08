Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika

Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

6 saat önce

BOLU'da günlerdir etkili olan kar yağışıyla Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

BOLU,(DHA)- BOLU'da günlerdir etkili olan kar yağışıyla Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karla kaplanan Abant'ın muhteşem güzelliğini görmek isteyenler doğa harikasına akın etti.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Abant'a çevre illerden çok sayıda doğa tutkunu akın etti. Bolu'dan ve çevre illerden gelenler, karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Kış tatili için Abant'a gelenler de otelleri doldurdu. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekti. Otoparklar karla kaplandığı için sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Abant'a giden yollar ve Abant Gölü çevresindeki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Bolu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: DHA
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