Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu - Son Dakika

Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu

6 saat önce

Bolu'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu, System.String[]

Bolu'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant'ta gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek, bol bol fotoğraf çekindi. Bazı tatilciler ise, Tabiat Parkı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kaydı.


Abant Tabiat Parkı'na tatile gelen Abidin Aksal, "Abant her zamanki gibi muhteşem. Yabancı misafirlerim var. Onlarla beraber geldik. Abant farklı bir yer. Tünelden sonra başka bir hayat var burada. Tünelin öbür ucunda farklı bir dünya, burada farklı bir dünya görüyorsunuz. Misafirlerim de çok beğendi" dedi.


İran'dan turla Abant'a gelen Faramaz Kerimi ise, Abant'ı çok beğendiğini belirterek, " Sapanca'da kar gördüm ama burada daha çok kar var. Çok beğendim. Buraya bir dahaki sefere kalmak için geleceğim" şeklinde konuştu.


Kar özlemini Abant'ta gideren Ayşe Akyaz, " İstanbul'an geliyorum. İki defa kızımla birlikte geldim. İki kez de eşimle birlikte geldim ama bu seferki anlatılmaz. Çok harika. İstanbul'da böyle bir kar olması mümkün değil" ifadelerini kullandı. - BOLU

Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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