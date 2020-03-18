Abant'ta kar yağışı - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Abant'ta kar yağışı - BOLU - Son Dakika

Abant'ta kar yağışı - BOLU

6 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışıyla Abant'ın büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve soğuk havanın etkisiyle daha önce buzla kaplanan tabiat parkındaki gölün yüzeyindeki buzlar ise eridi.

Abant'ta kar yağışı - BOLU

Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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