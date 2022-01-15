Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.
Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Özelikle Abant ile Mudurnu arasında kalan kısımda bulunan yaylalar ile ormanlık alanlardaki karla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar ve yaylalar, drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi - Son Dakika