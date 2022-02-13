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Abant'ta şambrelle kayak - Son Dakika

Abant'ta şambrelle kayak

13.02.2022 11:59
Abant'ta şambrelle kayak

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda günübirlik gelen ziyaretçilerle dolup taştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı doğada yürüyüş yapıp, faytonlarla gezdi. Tatilcilerin bazıları da karlı tepelerden kaymanın heyecanını yaşadı. Bazı tatilciler, köylüler tarafından hazırlanan pistte şambrellerle kaydı. Dik ve kıvrımlı pistte hızla kayan tatilciler büyük keyif yaşadıklarını söyledi. Tatilcilerin, şambrelleri arka arkaya dizip birlikte kayması renkli görüntüler oluşturdu.


Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
Abant'ta şambrelle kayak
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Abant, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abant'ta şambrelle kayak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abant'ta şambrelle kayak - Son Dakika
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