Abant'ta sis etkili oldu
6 saat önce
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan sis eşsiz manzaralar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan sis eşsiz manzaralar oluşturdu.
Her mevsim binlerce turistin gelerek, doğal güzelliklerini seyrettiği Abant'ta sis etkili oldu.
Bölgede bulunan tepelerin etrafını saran sis daha sonra göl çevresinde eşsiz bir manzara oluşturdu.
Tatil için Abant'ı tercih eden vatandaşlar gördükleri manzaraya hayran kaldı.
Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı