Son Dakika Haberleri: Abant'ta sis etkili oldu
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Abant'ta sis etkili oldu

6 saat önce

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan sis eşsiz manzaralar oluşturdu.

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Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan sis eşsiz manzaralar oluşturdu.

Her mevsim binlerce turistin gelerek, doğal güzelliklerini seyrettiği Abant'ta sis etkili oldu.

Bölgede bulunan tepelerin etrafını saran sis daha sonra göl çevresinde eşsiz bir manzara oluşturdu.

Tatil için Abant'ı tercih eden vatandaşlar gördükleri manzaraya hayran kaldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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