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Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

06.02.2022 14:06
Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Yarıyıl tatilinin son gününde Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, karın keyfini çıkardı.

Yarıyıl tatilinin son gününde Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, karın keyfini çıkardı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, sömestir tatilinin son günü olması nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin gözde mekanı oldu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, ata ve faytona bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abant'a aileleriyle gelen çocuklar da tatilin son gününde göl çevresindeki pistlerde şambriyel ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Tehlikeye aldırış etmeden buz tutan gölün yüzeyine çıkanlar ise yetkililerce sık sık uyarıldı.

Örencik Köy Muhtarı İdris Balta, AA muhabirine, çocukların aileleriyle eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, "Sömestir tatili süresince yoğun ilgi gördük. Köyümüze eğlenmek için gelen aileler aynı zamanda kar üzerinde çay ve kahve keyfi de yapma şansı buluyor. Çocukları eğlenirken onlar da karın keyfini çıkarabiliyor." dedi.

Abant ve Örencik köyünün kar manzarası, dron ile de görüntülendi.

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

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piknik, Abant, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


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