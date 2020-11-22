Abant'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika

Abant'ta sonbahar güzelliği
22.11.2020 12:43
BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin ortaya çıkmasıyla görsel güzellik sunuyor.
BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin ortaya çıkmasıyla görsel güzellik sunuyor.
Yeşil, sarı ve kızılın birbirine karıştığı Abant'ta, gölde bulunan nilüferlerin de sararmasıyla sonbaharın tüm güzellikleri ortaya çıktı. Abant'ta ağaçların renk değiştirmesiyle görsellik güzelliği görenler, hayran kalıyor. Yemyeşil çam ormanları arasında kalan yapraklı ağaçların sarı ve kızıla büründüğü Abant'ta, güzel manzaralar ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Abant'ta sessizlik hakim olurken, gelen az sayıda ziyaretçi de manzarayı fotoğrafladı. Abant, dronla havadan da görüntülendi.
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