Abant'ta sonbahardan kalma yapraklara kar örtüsü - Son Dakika

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda sonbahardan kalma yaprakların üzeri karla kaplandı. Tabiat parkında eşsiz kar manzaraları oluştu.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı'nda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'ndaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı. Çam, göknar, kayın, gürgen ve farklı türden ağaçların olduğu Abant Tabiat Parkı'nın bomboş hali de güzel görüntüler oluşturdu. Abant'ta dün gece saatlerinde hafif kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sonbahardan kalma yapraklar beyaz örtüyle kaplandı. Abant'taki eşsiz kar manzaraları dron kamerasına yansıdı.