Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Abant Tabiat Parkı'ndaki Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından işletmeciye kiraya verilen evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilatta olan evdeki yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, yanındaki evler ve ormana sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.