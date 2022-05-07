Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi

07.05.2022 11:29
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Abant Tabiat Parkı'ndaki Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından işletmeciye kiraya verilen evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilatta olan evdeki yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, yanındaki evler ve ormana sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Abant, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement