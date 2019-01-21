Abant'ta Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
1 saat önce
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, sömestr tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat
Parkı, sömestr tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Bolu
kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile ünlü Abant'ta kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Hafta sonu güneşli bir günde tatilin keyfini Abant Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyenler, parka akın etti.
Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kar ve buzlanma nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Buz tutan Abant Gölü'nün üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tatilciler göl üzerinde fotoğraf çektirdi.
Abant'a gelen bazı tatilciler, göl çevresinde at ve faytonlarla gezinti yaparken, bazı tatilciler ise şambrellerle kaydı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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