Abant'ta Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, sömestr tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, sömestr tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.



Hafta sonu tatilini Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile ünlü Abant'ta geçirmek isteyenler, parka akın etti.



Bazı sürücüler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.



Buz tutan Abant Gölü'nün çevresinde at ve faytonlarla gezinti yapan tatilciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bazı tatilciler ise tabiat parkının yüksek kesimlerinde, köylüler tarafından hazırlanan kayak alanlarında şambrellerle kaydı.

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