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Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

15.12.2021 22:21

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı Ünlü tabiat parkında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü.

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Ünlü tabiat parkında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü. Tatilcileri mest eden manzaraların oluştuğu Abant'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı. Tabiat parkında 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Çanakkale'den tatil için Abant'a gelen Baran Yürük, "Abant'a ilk kez geliyorum. Doğası çok güzel olduğu için geldik. Kar yağışını da bekliyorduk. Beyaz örtüyle beraber çok daha güzel görünüyor" dedi.

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Turizm, Abant, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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