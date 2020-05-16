Abant Tabiat Parkı, en sessiz günlerini yaşıyor - Son Dakika

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Abant Tabiat Parkı, en sakin günlerini yaşıyor. Sadece kuş ve kurbağa seslerinin duyulduğu park, rengarenk çiçeklerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda piknik ve geziye izin verilmiyor. Yalnızca Mudurnu ilçesine gidecek olan araçların geçişine izin verilen parkta bulunan 5 yıldızlı 2 otel ve diğer tesisler kapalı bulunuyor. Normal günlerde her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği, manzarasıyla kendisine hayran bırakan tabiat parkı, çiçeklerin açmasıyla da farklı bir güzelliğe büründü. Daha önce mangal kokuları ve dumanların sardığı parkın havası temizlendi. Abant Gölü ise berraklaştı. Sessizliğin hakim olduğu parkta sadece kuş ve kurbağa sesleri duyuluyor.