Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, sağanak altında piknik yaptı - Son Dakika

Bolu'da hafta sonu doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, sağanak altında piknik ve yürüyüş yaptı.

Kente yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Abant'ın girişinde, jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapıldı.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelenler, tatillerinin keyfini, aralıklarla etkili olan sağanak altında piknik, yürüyüş yaparak, faytona binerek ve fotoğraf çektirerek çıkardı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinden ailesiyle tabiat parkına gelen Ahmet Ali, AA muhabirine, "Abant'a uzun zamandır gelmiyordum. Bolu'nun en güzel yeri diyebilirim." şeklinde konuştu.

Ali, havaların sıcak gittiğini belirterek, "Bundan 2 gün önceye kadar hava sıcaktı ve 41 dereceyi gördük. Bugün de 18-20 dereceye kadar düştü. Bolu, bir karasal iklim oluyor, bir Karadeniz iklimine dönüyor. Değişik bir havası var." dedi.