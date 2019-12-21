Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerde ruam hastalığı endişesi - Son Dakika
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Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerde ruam hastalığı endişesi

6 saat önce

Bolu'nun turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı'nda bulunan 8 atta çıkan ruam hastalığı şüphesi nedeniyle, hafta sonu tatili için gelen ziyaretçiler tedirginlik yaşıyor.

Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerde ruam hastalığı endişesi, System.String[]

Bolu'nun turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı'nda bulunan 8 atta çıkan ruam hastalığı şüphesi nedeniyle, hafta sonu tatili için gelen ziyaretçiler tedirginlik yaşıyor.


Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı'nda gezi ve bireysel amaçlı kullanılan 83 attan geçtiğimiz günlerde numune alındı. Alınan numunelerin ardından atların arasından 8 tanesi ruam hastalığı tehlikesi şüphesiyle karantinaya alınarak kan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.


"Atlardan uzak durmak niyetindeyiz"


Yılın dört mevsimi özellikle hafta sonu tatili için binlerce ziyaretçinin akın ettiği Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler de atlarda çıkan ruam hastalığı şüphesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Sakarya'dan öğrencileriyle birlikte hafta sonu tatili için Abant Tabiat Parkı'na gelen Yavuz Usta, gelmeden önce atlara binmek gibi bir planları olduğunu belirterek, "Açıkçası ben zaten ata bu yapılanları tasvip etmiyorum. Bir de üzerine hastalık çıkması tabiki bizleri endişelendiriyor. Bolu deyince, Abant deyince akla faytonlar, atlar geliyor. Çocukluğumuzdan beri biliriz bunları ve gelir bineriz. Artık hayal olacak herhalde. Buraya gelmeden önce atlardaki hastalığı duyduk. Çocuklarımız da atlara binmek istiyorlardı ama burada da birkaç tane atta bu hastalığa rastlandığını. Çocuklarımızı uyardık. Uzak durmak niyetindeyiz. O yüzden yaklaşmayacağız" dedi.


"Atlar zor şartlar altında çalıştırılıyor"


Kocaeli'den arkadaşlarıyla birlikte Abant'a gelen Tunahan Kafa ise "Atlardaki hastalığı daha önce duymamıştım. Zaten atlara binilmesi gereksiz. Zor şartlar altında çalıştırılıyorlar. Kontrolü falan da yok. O yüzden hastalık da buna ek olarak daha kötü olmuş" ifadelerini kullandı. - BOLU

Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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