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Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ailesi fotoğraflandı
6 saat önce
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve 2 yavrusu görüntülendi. Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, ayıyı görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ayıyı cep telefonu ile fotoğrafladı. Ayı ailesinin görüntüsü Abant Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
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