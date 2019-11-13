Son Dakika Haberleri: Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ailesi fotoğraflandı
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Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ailesi fotoğraflandı

6 saat önce

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı.

Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ailesi fotoğraflandı, System.String[]

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve 2 yavrusu görüntülendi. Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, ayıyı görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ayıyı cep telefonu ile fotoğrafladı. Ayı ailesinin görüntüsü Abant Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.


Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
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