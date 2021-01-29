Abant Tabiat Parkı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatilini geçirmek isteyenler göl çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul ile Ankara arasında yer alan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Abant, yarıyıl tatilinde de tatilcilerin gözde mekanı oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tabiat parkına giriş yapan tatilciler, tabiat parkında bulunan göl çevresinde araç yoğunluğuna neden oldu. Tatilciler yoğunluk nedeniyle zaman araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 90 ile 95 oranında doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik veya konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, Örencik Köyü yakınlarında köylüler tarafından oluşturulan alanda şambriyel ile kayarak eğlenirken, beyaz örtü ile kaplı olan tabiat parkının kartpostal görüntüsünde göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek ve hatıra fotoğrafı çektirerek çıkarttı.

Tabiat parkında görev yapan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklara ile jandarma ekipleri tatilcileri sık sık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.