Son Dakika Haberleri: Abant Tabiat Parkı'nda Renk Cümbüşü Yaşanıyor

Abant Tabiat Parkı'nda Renk Cümbüşü Yaşanıyor

14 dakika önce

Bolu'da, karların erimesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı'nda açan rengarenk çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Abant Tabiat Parkı'nda Renk Cümbüşü Yaşanıyor, System.String[]
Bolu'da, karların erimesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı'nda açan rengarenk çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı'nda karların erimesi ve baharın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Yılın 4 mevsimi ziyaretçilerin akınına uğrayan Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan ormanlık bölgelerde açan sarı, mor, beyaz renklerde açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Park içerisinde bulunan ve bir kısmı buz tutan göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, baharın ilk çiçekleriyle birlikte doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu tatili geçirdiler. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

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