Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Bolu'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı'nda karne tatilini değerlendiren çocuklar ve aileleri, karla kaplı tabiat parkında doyasıya eğlendiler.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Tatillerini karlar içerisinde geçirmek isteyen çocuklar ve aileleri, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Abant Tabiat Parkı'nda doyasıya eğlendiler. Göl çevresinde faytonlara ve atlara binen tatilciler, bir kısmı buz tutan gölün iskelesinde bol bol fotoğraf çektirdiler. Tatilini Abant'ta değerlendiren bazı tatilciler ise, göl çevresinde bulunan yüksek kesimlerde oluşturulan kayak alanlarında şambrelle kayarak adrenalin dolu bir gün geçirdiler.



Aydın'dan ailesiyle birlikte karne tatili için Abant'a gelen Burak Yıldızer, "Oğlumun sömestr tatili için böyle bir değişiklik yapalım dedik. Ege'de kar görmüyoruz. Kar görelim, kartopu oynayalım, kardan adam yapalım diye geldik. Epeydir aklımızda vardı Abant. Kısmet bu seneymiş. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Göl çok güzel. En çok görmek istediğimiz şey kardı. Herkese tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelsinler. Özellikle bu mevsimde karın, doğanın hatta soğuğun bile tadını çıkarsınlar" dedi.



İstanbul'dan tatil için gelen 7'inci sınıf öğrencisi Miraç Taha Yıldızbaş ise "Havası ve doğası çok güzel. İstanbul'da kar yağmıyordu. Biz de buraya gelelim dedik. Kesinlikle bir daha gelirim" şeklinde konuştu. - BOLU