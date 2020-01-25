Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi dondu.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi sonucu park içindeki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Park görevlileri, tatilcilere donan gölün üzerine çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Günübirlik gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 80 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkarttı.

Yarıyıl tatilini de fırsat bilerek Abant'a gelen bazı vatandaşlar ise kızak ve şambriyele binerek vakit geçirdi.