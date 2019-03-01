Son Dakika Haberleri: Abant Tabiat Parkı, Sisle Kaplandı

Abant Tabiat Parkı, Sisle Kaplandı

1 saat önce

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından yoğun sis altında kaldı.

Abant Tabiat Parkı, Sisle Kaplandı, System.String[]
Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından yoğun sis altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü. Park içerisinde bulunan buz tutmuş gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler soğuk havaya rağmen keyifli anlar yaşıyorlar. Göl çevresinde atlarla tur atan ve bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, yoğun sis altında kalan Tabiat Parkı'nda keyifli anlar yaşadılar. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Bolu, Güncel
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