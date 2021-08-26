Abant Tabiat Parkı yaz sezonunu yüzde 90 dolulukla geçiriyor - Son Dakika

Abant Tabiat Parkı yaz sezonunu yüzde 90 dolulukla geçiriyor

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi ve tatilcilerin yoğun talebiyle karşılaşan Abant Tabiat Parkı, yaz sezonunu yüzde 90 doluluk oranıyla geçiriyor.

Bolu'da, tatilcilerin gözde tatil merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. Eşsiz doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim tercih ettiği Abant Tabiat Parkı'nda tatilciler bol bol fotoğraf çektirerek, göl çevresinde faytona binerek keyifli anlar yaşadılar. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme dönemiyle birlikte doğayı özleyenlerin hasret giderdiği Abant Tabiat Parkı'nda bulunan otellerde de doluluk oranları zaman zaman yüzde 90'lara kadar çıktı.

"Oksijen merkezinde hizmet vermenin şansını yaşadık"

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelin Satış ve Pazarla Müdürü Hikmet Yeşilkaya, "Abant bin 350 rakım yükseklikte tamamen oksijen yerleşkesi olan Abant'a çok yoğun ilgi oldu. Dönem dönem yüzde 90'lara varan doluluklar yaşandı. Abant gölü etrafında yürüyüş yapan konuklarımız gerçekten oksijeni aldıklarını belirttiler. Hastalığın gidişatı bizi de korkutmuştu. Fakat Abant bölgesinde tamamen izole bir durumdayız. Bizim artılarımızın en büyüğü bu oldu. Çünkü bu oksijen merkezinde tüm önlemlerimizi almış bir şekilde hizmet vermenin şansını yaşadık. Bu da bizim doluluklarımıza olumlu yansıdı" dedi.