Abant Tabiat Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi dezenfekte edildi - Son Dakika

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle merkez ziyarete kapatıldı.

Dezenfeksiyon çalışmalarına, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan tesislerde devam edileceği bildirildi.