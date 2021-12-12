Abant'taki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

BOLU'daki Abant Tabiat Parkı'nda 41 üniversiteden katılımla düzenlenen Hamsi Festivali'ne yaklaşık 3 bin kişi yer aldı, 2 ton da hamsi ikram edildi. Festivalde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Bu sığınmacılarla ilgili çıkışları artık gitsinler diye yapıyorum. Yeminle söylüyorum" dedi.

Trabzonspor taraftarı yaklaşık 3 bin kişi, festival için Abant Tabiat Parkı'nda bir araya geldi. Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından 11'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlara piknik alanında yakılan mangallarda pişirilen 2 ton hamsi ikram edildi. Etkinliğe 41 üniversiten katılan öğrenciler, horon teperek eğlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da etkinlik alanına gelerek horon tepti.

'KENDİMLE İLGİLİ BİR BEKLENTİM YOK'

Etkinlik kapsamında kurulan sahnede konuşma yapan Başkan Özcan, "Son zamanlarda bizi hain ilan ediyorlar ya arkadaşlar. Açıkça söylüyorum, 48 yaşındayım. Oğlum üniversiteye başladı. Daha önce 4 kez milletvekili seçildim. Şimdi belediye başkanıyım. Benim kendimle ilgili bir beklentim yok. Bu sığınmacılarla ilgili çıkışları artık gitsinler diye yapıyorum. Yeminle söylüyorum. Türk milliyetçisiyim ve sadece sizin bekanızı düşünmekten başka bir şey düşünmüyorum. Bunu bilmenizi istiyorum" dedi. Özcan'ın konuşmasının ardından öğrenciler, "Trabzon sizinle gurur duyuyor" ve "Ülkemde mülteci istemiyorum" sloganları attı.