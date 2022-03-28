Abant ve çevresindeki yaylaları ziyaret edenler hafta sonu karın tadını çıkardı - Son Dakika

Bolu'da kar yağışıyla bir başka güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı ve çevresindeki yaylalar, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar kalınlığı, son yağışlarla 150 santimetreye ulaştı.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, eşsiz manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, şambrel ve kızaklarla karda kaydı.

Ata ve faytona da binen tatilciler, bol fotoğraf çekerek manzaranın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi nedeniyle gölün yüzeyi buz tuttu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, tatilcileri göl yüzeyine çıkmamaları konusunda sık sık uyardı.

Abant'ın yanı sıra çevredeki Çal Tepe, Çepni, Pelitözü, Dereköy, Samat, Örencik ve Sarıyar yaylalarının eşsiz güzelliği dron ile görüntülendi.