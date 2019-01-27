Son Dakika Haberleri: Abant ve Gölcük Gölleri Buzla Kaplandı

Abant ve Gölcük Gölleri Buzla Kaplandı

1 saat önce

Abant ve Gölcük gölleri buzla kaplandı Bolu'nun tatil merkezlerine binlerce kişi akın ettiBOLU - Bolu'da, binlerce kişinin tatil için geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkları'nda bulunan göller buzla kaplandı.

Abant ve Gölcük gölleri buzla kaplandı
Bolu'nun tatil merkezlerine binlerce kişi akın etti

BOLU - Bolu'da, binlerce kişinin tatil için geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkları'nda bulunan göller buzla kaplandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli turizm ve tatil merkezlerinde olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, sömestr tatili nedeniyle haftasonu binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan Tabiat Parkları'nda doğayla içiçe vakit geçirmek için gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bolu'da, tatilciler üstlerinde hala kar bulunan çam ağaçları ve buzla kaplanan göllerin çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadılar.
Tatilini Abant'ta değerlendiren bazı tatilciler ise, göl çevresinde bulunan yüksek kesimlerde oluşturulan kayak alanlarında şambrelle kayarak adrenalin dolu bir gün geçirdiler.
Ziyaretçiler, Abant'ı çok beğendiklerini belirterek, tatilin keyfini çıkardıklarını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Bolu, Gölcük, Genel
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