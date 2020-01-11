Abant ve Gölcük tabiat parklarında hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abant ve Gölcük tabiat parklarında hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Abant ve Gölcük tabiat parklarında hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Hafta sonu tatili için Bolu'ya gelenler, Abant ve Gölcük tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

Abant ve Gölcük tabiat parklarında hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Hafta sonu tatili için Bolu'ya gelenler, Abant ve Gölcük tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

Tatil için hem günübirlik hem de yatılı olarak kente gelen vatandaşlar, Abant'ta göl çevresinde at ve faytonlarla gezdi. Bazı tatilciler ise doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Piknik alanlarında mangal yakan tatilciler, yaklaşık 50 santimetreyi bulan karda çocuklarıyla oynayarak zaman geçirdi.

Bazı ziyaretçiler, park alanında köylüler tarafından oluşturulan pistlerde şambrellerle kayak yaptı.

Öte yandan, kente yaklaşık 14 kilometre uzakta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da tatilcilerin akınına uğradı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parktaki gölün çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatilciler, donmuş gölün çevresinde bulunan karla kaplı ağaçların altında keyifli vakit geçirdi.

Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Son Dakika Haberleri
23:25 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gençlik Buluşması'na katıldı - Son Dakika
23:23 Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor - Son Dakika
23:20 Lübnan'da göstericiler yine meydanlara çıktı - Son Dakika
23:20 Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika
23:18 Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:31:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abant ve Gölcük tabiat parklarında hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]